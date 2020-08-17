«المشري» مُرحباً بـ«آكار» و«العطية»: «شركاءنا وحلفاءنا الذين أمنوا برفعة هذا الوطن العزيز»

التقى خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، صباح اليوم الإثنين، خالد العطية، وزير الدفاع القطري، وخلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، خلال زياراتهما إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وعلق “المشري” على صورته متوسطاً “العطية” و”آكار” قائلاً على حسابه بـ”فيسبوك”: “نستضيف اليوم شركاءنا وحلفاءنا الذين آمنوا معنا برفعة واستقرار وازدهار هذا الوطن العزيز” على حد قوله.

وتمول قطر إرسال تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا من أجل قتال الجيش الوطني الليبي، وإثارة الفوضى، ودعم مليشيات “حكومة الوفاق” وهو ما أقره مجلس الأمن الدولي، أكثر من مرة في تقاريره، موضحاً أن التدخل القطري والتركي يعقد الأزمة الليبية ويدمر البني التحتية ويثير الفوضى.