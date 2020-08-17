“218” تنفرد بنشر نتائج الزيارة التركية القطرية لطرابلس

كشف مصدر خاص لقناة “NEWS 218″، تفاصيل اتفاق رسمي جرى بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر، خلال زيارة لوزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي، إلى طرابلس، اليوم الاثنين.

وأكد المصدر أن “الوفاق” وتركيا وقطر، اتفقوا رسمياً على تفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطع البحرية التركية العاملة بشرق المتوسط، وإنشاء مركز تنسيق ثلاثي (قطري تركي ليبي) يجتمع شهرياً على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاثة بمقر المركز في مصراتة.

وقال المصدر، لـ”NEWS 218″، إن الأطراف الثلاثة، اتفقوا على أن تتكفّل قطر بإعادة تأهيل كافة المراكز الأمنية ومقرات التدريب في طرابلس، والتي دُمّرت خلال الحرب الأخيرة.

من جانب آخر، لفت المصدر إلى أن زيارة الوفد القطري لم تقتصر على وزير الخارجية خالد العطية، بل شملت للمرة الأولى مستشارين ومدربين عقدوا لقاءات ثلاثية مع الجانب الليبي والتركي، معتبرا ذلك بمثابة انتقال قطر من الدبلوماسية الناعمة إلى التعاون العسكري الرسمي بالإضافة للدعم السياسي والمالي لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار، وصلا اليوم إلى طرابلس لإجراء سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع مسؤولي الوفاق.

وهذه الزيارة الثانية لأكار إلى طرابلس في مدة وجيزة، وتأتي بالتزامن مع تأكيد عدة مصادر إخبارية، وصول منظومة دفاع جوي تركية ونوايا تجهيز قاعدة الوطية، وحديث عن تفاهمات اقتصادية بين الوفاق والحكومة التركية.

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