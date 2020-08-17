ليبيا الان

باشاغا: سلمنا للحكومة الألمانية ملفات توثق جرائم «المليشيات والمرتزقة» الذين يتبعون حفتر

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إنه سلم للحكومة الألمانية ملفات توثق جرائم «المليشيات والمرتزقة» التابعين للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر وتحليلا أمنيا متكاملا عنها، ومطالبتها بإدراج شركة «فاغنر» على لوائح العقوبات الأوروبية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المفوض بوزارة الداخلية عبر حسابه على موقع «تويتر» عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، الذي زار العاصمة طرابلس اليوم الاثنين وعقد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي ومسؤولي حكومة الوفاق.

وقال باشاغا في أول تغريدة إن اجتماعه رفقة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، مع وزير الخارجية الألماني والوفد المرافق له، جرى خلاله الحديث بعمق عن جهود في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأضاف باشاغا في تغريدة ثانية قائلا: «طالبنا بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات الأوروبية، وأكدنا على موقفنا الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت، والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي».

كما أكد في تغريدة ثالثة قائلا: «سلمنا للحكومة الألمانية ملفات توثق حجم الجرائم التي اقترفتها المليشيات، والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر، وقد شملت تقاريراً عن الألغام والمقابر الجماعية، وتحليلاً أمنياً متكاملاً عن هذه المليشيات، بالإضافة إلى انتهاكات حظر الأسلحة، وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Avatar يقول لا النفط الليبي لأعياد الكريسمس والفساد والجهل ...:ونعم للقفل المسلح الليببي للنفط اللببي ⛔:

    لا النفط الليبي لأعياد الكريسمس والفساد والجهل …:⛔
    ✅هذا باش أغا لايعتبر وزير داخلية وعلى ضباط الزنتان العسكريين اتخاذ خطوات جدية ـ لوضعه تحت الرقابة والمحاسبة الليبية ✅

    تو سيالة على كبر سنه وصحة وجهه يخلي في الناس تسب فيه وتلعن فيه وهو مازاله شوية من عمره ….. قاعدلي يلهث عالنفط ما ادراك ما النفط ..،!!!!
    قولوله كان يفهم فالخارحية الليبية يلهى للسفارات والعباد الليبين الي قاعدين فالخارج عالقين ..؟؟!!!
    حتى جوازات مش مستخرجينهم – والسفارات مقعمزين فيهم البزناسة وكلاب الفلوس وسيارات وترف وأثاث وسهرات وماكلة تقول مطعم مش سفارة سبحان الله …!!!؟
    لما أيجيهم واحد اجنبي تقول جاهم ” رسول الله صلى الله عليه وسلم “حاشاه الرسول من وجوهكم ورفع الله مقامه –
    اعرفوا كيف تهتموا بمراكزكم وشءون مواطنيكم وتسهيل اجراءاتهم وانتمً زي المجانين –
    الي مصاب بهوس الكورة ..!!! والي يقلد فأصوات الحيونات …!!!
    والي خالعاته بطنه …!!! والي مداير روحه اجنبي …!!!!
    خليكم ليبيين وارعوا اماناتكم ورحم الله من عرف قدر نفسه .

    🛑 —————–الفساد الاداري فالخارحية وأهمال المواطنين المهاجرين الليبين .:

    🛑فلسطينية او أردنية مسيحية تعمل فالسفارة الليبية في ألمانيا – وتقوم بطرد الليبيين من السفارة –
    بالله وروها السيالة والي ينبحوا عالنفط – هذه الخارجية الليبية جاها. جن من فوق قالتله – 👇

    youtube.com/watch?v=sTY-XzzkIXs

    رد

  • السفارات مقعمزين فيهم البزناسة وكلاب الفلوس وسيارات وترف وأثاث وسهرات وماكلة تقول مطعم مش سفارة سبحان الله …!!!؟
    لما أيجيهم واحد اجنبي تقول جاهم ” رسول الله صلى الله عليه وسلم “حاشاه الرسول من وجوهكم ورفع الله مقامه –
    اعرفوا كيف تهتموا بمراكزكم وشءون مواطنيكم وتسهيل اجراءاتهم وانتمً زي المجانين –
    الي مصاب بهوس الكورة ..!!! والي يقلد فأصوات الحيونات …!!!
    والي خالعاته بطنه …!!! والي مداير روحه اجنبي …!!!!
    خليكم ليبيين وارعوا اماناتكم ورحم الله من عرف قدر نفسه .

    🛑 —————–الفساد الاداري فالخارحية وأهمال المواطنين المهاجرين الليبين

    .youtube.com/watch?v=N5MQ58lfdys

    رد