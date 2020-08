بعد تفقده لجنوده على الأراضي الليبية.. آكار: مستمرون في دعم الوفاق بمساعدة قطر

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الإثنين، إن بلاده مستمرة في تقديم الدعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وفقا لتعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعما أنهم بذلوا قصارى جهدهم لجعل وقف إطلاق النار دائمًا من أجل وحدة ليبيا.

وأكد آكار في بيان طالعته ليبيا 24 على موقع وزارة الدفاع التركية أن قطر ستساهم في توفير ما أسماه بالدعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة

وكان آكار قد اطلع على الأعمال التي يقوم بها الجنود الأتراك في ليبيا والتقى بعدد من المسؤولين بحكومة الوفاق غير المعتمدة على الغداء بعد تفقد إحدى القواعد العسكرية، برفقة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمرش.

هذا وتعد تصريحات آكار تحديا صريحا لكافة القرارات الدولية التى تطالب بإيقاف تزويد حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة لمنع استمرار تأجيج الوضع بين الطرفين المتنازعين في ليبيا.

وكان رئيس ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أكد أن تركيا تواصل نقل مرتزقة من جنسيات مختلفة إلى ليبيا، للقتال في صفوف قوات الوفاق، حيث وصلت قبل أيام دفعة جديدة من المرتزقة على متن طائرة قادمة من مدينة غازي عنتاب باتجاه مصراتة وعلى متنها 120 عنصرا.

