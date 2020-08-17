بوشناف يعقد اجتماعا أمنيا لبحث سير عمل الخطط الأمنية المعمول بها

بحث وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، خلال اجتماع أمني موسع أمس، ضم عددا من الإدارات والمديريات بالوزارة، بحث سير عمل الخطط الأمنية المعمول بها في مناطق الحكومة الليبية وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد ناقش الاجتماع عمل الغرف الأمنية المشتركة مع القوات المسلحة، وآليات التنسيق في العمل الأمني المشترك.

حيث ثمن بوشناف عمل أعضاء هيئة الشرطة خلال المدة الماضية سواء فيما يتعلق بضبط الشارع العام، أو فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة وباء كورونا، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل الأمني بما يكفل استمرار استتباب الأمن في مختلف مدن ومناطق الحكومة الليبية.

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