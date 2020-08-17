السفارة الأمريكية: توفير الطاقة المتجددة لمحطات ضخ المياه على طول النهر الصناعي

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا توفير الكهرباء الاحتياطية لمحطات ضخ المياه على طول النهر الصناعي العظيم في ليبيا ليتم استخدام الطاقة المتجددة النظيفة لضمان موثوقية أفضل لإمدادات المياه والكهرباء في ليبيا التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدنها.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن برنامج إدارة المال العام في ليبيا التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتشارك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية قام بتوفير الكهرباء الاحتياطية لمحطات ضخ المياه على طول النهر الصناعي العظيم في ليبيا.

وأوضحت السفارة أنه سيتم تركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر لتوفير الطاقة اللازمة لتزويد طرابلس بالمياه، وتعزيز إمدادات الكهرباء في جنوب ليبيا إلى البلدات والقبائل على طول النهر كما وستوفر محطات الطاقة الشمسية فرص عمل وإيرادات للمجتمعات المحلية.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن النهر الصناعي العظيم يعد أكبر مشروع ري في العالم ومصدر حيوي لمياه الشرب لـ 70٪ من سكان البلاد.