أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة،

اليوم الإثنين، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر صفحتها على

“فيسبوك”، أنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في مصراتة، 1976 إصابة،

منهم 1719 حالة إصابة نشطة، فيما بلغت حالات الشفاء، 164 حالة، وبلغ عدد الوفيات،

33 حالة وفاة.

