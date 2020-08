العليا لمكافحة كورونا: فرض حظر تجول من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحا

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة

المؤقتة، اليوم الإثنين، منع إقامة جميع المناسبات كـالمعازي والأفراح لمنع الاختلاط

وارتفاع وتيرة الإصابات، موضحةً أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا زادت بشكل غير عادي

وغير مسبوق في ليبيا، بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا.

كما قررت اللجنة فرض فرض حظر تجول من الساعة الثالثة مساء

وحتى السابعة صباحًا، مع منع التنقل بين المدن والمناطق، مناشدة المواطنين بالالتزام

بإجراءات الحظر للحفاظ على حياة الجميع.

