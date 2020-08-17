تسجيل 434 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تطورا وبائيا جديدا بتسجيل أربعمئة وأربع وثلاثين إصابة جديدة بكورونا، موزعة على أربع وثلاثين مدينة، وبذلك تكون ليبيا قد تخطت حاجز الثمانية آلاف إصابة، وفق ما أعلن عنه المركز الوطني في بيانه رقم مئة واثنين وستين، وتسجيل ثماني حالات وفاة، وتسع وثلاثين حالة شفاء.

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