«كهرباء الموقتة» تقدر العجز بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بـ500 ميجاوات

قدرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، العجر في توليد الكهرباء بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بنحو 500 ميجاوات، بحسب ما نقلته الهيئة عن إدارة التحكم الشرقية.

وحسب النشرة اليومية التي نشرتها الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن ساعات طرح الأحمال تتراوح من 6 إلى 8 ساعات على امتدادا المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.

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وكانت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أعلنت الخميس الماضي، أن زيادة ساعات طرح الأحمال خارج عن ارادتها بسبب عجز التوليد الناتج عن نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

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