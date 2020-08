الدولية للهجرة تتصدق ببئر مياه شرب لبلدية سبها

تصدق

مكتب المنظمة الدولية للهجرة، ببئر مياه شرب بعد حفرها وتجهيزها، لبلدية سبها.

وأوضحت

بلدية سبها، أن عضو المجلس البلدي عبدالله صالح حضر اليوم الاثنين مراسم الاستلام والتسليم

لمشروع حفر مياه الشرب بمحلة حجارة من قبل مكتب منظمة الهجرة الدولية والشركة المنفذة

بحضور منسق شؤون المنظمات المحلية والدولية بالمجلس البلدي ومختار محلة حجارة وعدد

من سكان المحلة ومندوب اللجنة المجتمعية بالمنظمة الدولية للهجرة .

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، بدأت وفق خطة

2019 / 2020 بتنفيذ مشروع حفر 13 بئر مياه شرب ويجري العمل على تجهيز حفر باقي الأبار

الموزعة على كافة محلات بلدية سبها.

