مؤسسة النفط تبحث مع شركة الزويتينة الإنتاج المتوقع خلال السنوات القادمة

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الزويتينة للنفط.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة لوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نشاط إدارة السلامة وحماية البيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، كما تم عرض الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى شرح مفصل عن نشاط الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية ونشاط صيانة الآبار والميزانيات المعتمدة بالخصوص، ومستهدفات وبرامج الشركة لعام 2021.

وأضافت المؤسسة أنه فيما يخص العمليات والصيانة والمشاريع تم استعراض مشاريع الصيانة ونسب إنجازها كما جرى استعراض الميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2020 للباب الأول والثاني والثالث بشقّيه العادي والتنموي .

وحضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات الفنية، وعدد من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعن الشركة حضر ناصر زميط رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة الإدارة، ومدراء الإدارات الفنية، وعدد من المختصين، وعن الشريك الاجنبي حضر مدير إدارة الأصول، وممثل الشركة في ليبيا.