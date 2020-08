العباني لليبيا 24: زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر هي استعداد للعدوان على سرت والجفرة

قال عضو مجلس

النواب محمد عامر العباني اليوم الاثنين إن زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر إلى

طرابلس، هي استعداد للعدوان على سرت والجفرة، التين اعبرهما الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي خطا أحمرا.

وأوضح العباني

في تصريح لليبيا 24 إن الزيارات للغرب الليبي الذي وصفه بالمحتل من جانب تركيا

والمغتصب من جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة التي انتهت صلاحيتها في 2017 تهدف

لتعظيم حجم التواجد الاستعماري على الأرض لعدم العملاء في طرابلس وتمكينهم من

الاستمرار في اغتصاب السلطة وانتحال صفة الحاكم واستغلال أكبر قدر من ثروات الوطن.

وأضاف أن زيارة

الوزيرين تأتي في وقت قتوم فيه الآلة العسكرية لتركيا العضو في حلف الناتو بتكثيف

تواجدها غرب سرت استعدادا العدوان على سرت والجفرة، واللتين إعتبرهما الرئيس

عبدالفتاح السيسي خط أحمر.

وبين أن الزيارة غير مرغوب فيها من الشعب

الليبي وتعتبر عدوانا صارخا من قبل تركيا العثمانية ودويلة قطر راعية الإخوان وممولة الإرهاب

الدولي، وزيادة في التوثر وتهديد للسلم والأمن.

وأكد عضو مجلس

النواب على رفض الزيارة التي وصفها بالدنيئة معتبرا أن نتائجها مجرد انتهاك لحرية وإرادة

الشعب الليبي، وانتهاك لحرية واستقلال دولة عضو بالأمم المتحدة.

