الزرقاء: وفاة الحالة الثانية المشتبه في إصابتها بكورونا في سرت

أكد

رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في سرت، علي الزرقاء، اليوم الاثنين،

وفاة الحالة الثانية المشتبه في إصابتها بقسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي.

وأوضح

الزرقاء، أن الحالة المتوفاة لسيدة مسنة تتجاوز 72 عامًا، وهي من سكان سرت ودخلت في

وقت سابق قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي محالة من قسم الحميات بمجمع عيادات سرت

المركزي، مشيرًا إلى أن حالتها كانت حرجة صحيًا.

