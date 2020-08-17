ليبيا تدخل مرحلة “الخطر” مع تزايد إصابات كورونا

قال الدكتور عضو اللجنة الاستشارية لمجابهة كورونا، الدكتور علي المقدمي، إن الوضع الوبائي في ليبيا مازال في المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانتشار الأفقي في المجتمع وتعتبر خطيرة على الشعب الليبي بشكل كامل.

وأضاف المقدمي، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، اليوم الاثنين، أن الأطفال لا تظهر عليهم الأعراض في الغالب خاصة بهذه الفترة، وبالتالي قد ينقلون العدوى لأناس كثر، كما أن الحالة المرضية تختلف من شخص لآخر.

وعن معدل الانتشار في البلاد، قال الدكتور المقدمي إن الارتفاع موجود لكن معدل الإصابات انخفض إلى 1.3 بدلا من 1.6 وهذه الأرقام مطمئنة، مبيناً أن المؤشرات تتحدث عن عدم تصاعد الأرقام في الأيام المقبلة، كما أن معدل الحالات الموجبة انخفض عن الأسبوع الماضي من 15 إلى 14.

وطالب المقدمي المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية.

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