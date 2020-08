طبرق تسجل إصابتين جديدتين بكورونا ليصل الإجمالي إلى 106 حالات

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم

الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وأربع حالات شفاء.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها قامت بسحب 12 عينه لفيروس كورونا، وأظهرت

النتائج تسجيل حالتين إيجابيتين للفيروس، و10 عينات سالبة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت أربع حالات شفاء، موضحة

أن عدد حالات الشفاء أصبح 47 حالة حتى الآن في البلدية.

وأفادت اللجنة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس

في البلدية 106 حالات.

