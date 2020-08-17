هيئة الشباب تبحث مع بلدية بنغازي أعمال صيانة مقر بيوت الشباب

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة في ديوان بلدية بنغازي برئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، وعدد من أعضاء البلدية لبحث إجراءات صيانة مقر بيوت الشباب.

وتمت مناقشة الاستعدادات بشأن التجهيز للبرنامج التنفيذي لفعاليات اختيار مدينة بنغازي عاصمة الشباب العربي لعام ألفين واثنين وعشرين، والذي تم خلال اجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد خلال عام ألفين وسبعة عشر، إلى جانب العمل على تفعيل وتأهيل المرافق التي تتطلبها طبيعة هذه الفعاليات بما يحقق نجاح هذا التجمع الشبابي.

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