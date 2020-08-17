المركز الثقافي غدامس ينظيم الصالون الثقافي الأول بعنوان إيجابيات الحجر في زمن كورونا

نظم بالمركز الثقافي غدامس الصالون الثقافي الأول بعنوان “إيجابيات الحجر في زمن كورونا”، حيث استعرض الأديب عبد الجليل الإمام روايته “عام بقلي”، التي كتبها خلال الحجر المنزلي وتحدثت مشاهدها عن زمن الغارة الأمريكية على غدامس سنة ألف وتسعمئة وثلاث وأربعين، وما صاحبها من أمراض وأوبئة، ودور الأهالي في الاستفادة من معالجة الوباء والدروس الكبيرة التي أوردها الكاتب في روايته.

وحضر الأمسية عدد من المثقفين والمهتمين في المجال الأدبي والقصصي، كما شارك المدعوون بمداخلات عن تجاربهم ومبادراتهم الشخصية فترة الحجر.

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