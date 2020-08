الولايات المتحدة تعتبر النهر الصناعي العظيم أكبر مشروع ري في العالم

أكدت الولايات

المتحدة اليوم الاثنين أن مشروع النهر الصناعي العظيم يعد أكبر مشروع مشروع ري في

العالم ومصدر حيوي لمياه الشرب لـ 70٪ من سكان ليبيا.

وأوضحت السفارة

الأمريكية لدى ليبيا أن برنامج الإدارة المالية العامة في ليبيا التابع للوكالة

الأمريكية للتنمية الدولية سيتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج

الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وصندوق الاستثمار المحلي والتنمية الليبي

لتوفير الكهرباء الاحتياطية إلى محطات ضخ المياه على طول نهر ليبيا الصناعي العظيم.

وأوضحت أن ذلك

سيعني أنه سيتم استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان إمداد أكثر موثوقية

بالمياه والطاقة في ليبيا.

وأشارت إلى أنه

سيتم تركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر لتوفير الطاقة اللازمة لتزويد

طرابلس بالمياه، وتعزيز إمدادات الكهرباء في جنوب ليبيا إلى البلديات والقبائل على

طول النهر.

