قال

وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، إن هناك عزم على

توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات الدفاعية والاقتصادية والخدمية والتنموية

بين وزارته وقطر وتركيا.

كما قال باشاغا، إن جعل منطقة سرت والجفرة منزوعة

السلاح لا يزال فكرة تحتاج إلى مزيد من التفاصيل.

The post باشاغا: هناك عزم على توقيع اتفاقيات جديدة مع تركيا وقطر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24