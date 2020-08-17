«الرئاسة الفرنسية»: على «أنقرة» وقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا وإحترام مقررات «مؤتمر برلين»

طالب مصدر رئاسى فرنسى، فى تصريح لقناة “العربية”، اليوم الاثنين، تركيا بوقف إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، ووضع حد لوجودها العسكرى فى ليبيا.

وأضاف المصدر، أنه على أطراف النزاع الليبى وداعميهم احترام مقررات برلين، مشيرًا إلى أن التدخل التركى فى ليبيا يجعل الوضع فيها أكثر خطورة.

وتابع المصدر “نتشاور مع مصر والإمارات والجزائر ودول أخرى بشأن ليبيا”، مؤكدًا أن دور تركيا فى ليبيا وسوريا والمتوسط يهدد أوروبا.

وأشار المصدر، إلى أن سياسة أردوغان تشكل خطرا على أوروبا، مشددًا “على أردوغان وقف سياسة المواجهة بكل الاتجاهات”.