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«الرئاسة الفرنسية»: على «أنقرة» وقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا وإحترام مقررات «مؤتمر برلين»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب مصدر رئاسى فرنسى، فى تصريح لقناة “العربية”، اليوم الاثنين، تركيا بوقف إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، ووضع حد لوجودها العسكرى فى ليبيا.

وأضاف المصدر، أنه على أطراف النزاع الليبى وداعميهم احترام مقررات برلين، مشيرًا إلى أن التدخل التركى فى ليبيا يجعل الوضع فيها أكثر خطورة.

وتابع المصدر “نتشاور مع مصر والإمارات والجزائر ودول أخرى بشأن ليبيا”، مؤكدًا أن دور تركيا فى ليبيا وسوريا والمتوسط يهدد أوروبا.

وأشار المصدر، إلى أن سياسة أردوغان تشكل خطرا على أوروبا، مشددًا “على أردوغان وقف سياسة المواجهة بكل الاتجاهات”.

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تركيا فرنسا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • فرنسا وتونس والجزاءر ومصر ولبنان والسعودية والمعارضة السورية – والسعودية وقطر – كلهم متورطين مع الصهاينة في نشر الخراب في دول الساحل المتوسط – والشمال الأفريقي والاتحاد المغاربي –
    عندما تكلم الرءيس التونسي عن حل البرلمانات والاحزاب وتقديمهم للمحاكمة حاربوه وحاولوا اغتياله وبدأوا يتشدقون بكافرهم بورقيبة ..!!!
    بن سلمان يوهمونه بانه تلحر ذكي – فمنع الخجً وخسر الاموال القادمة من المسلمين …. ويوعدونه بمشاريع للتنمية لتدمير المناطق والمزارع ومنافذ البحرية في دول العربية المسلمة ابتداء باليمن وسلطنة عمان – فيدا يقتل ويشرد القباءل والقرى والعاءلات بالجيش السعودي لاجل إنجاح مشروع سياحي وهمي ب 800 مليار دولار …!!!
    رءيس الجزاءر منقاد للشءون الفرنسية ومتحيز لحفتر – وموقفه سلبي وضعيف .
    عندما تدخلت تركيا في التخاذل والعدوان العربي الصهيوني للجامعة الكفرية على الدول العربية – تدخلت تركيا لإنقاذ الشرعية ووضع الآسس الصحيحة الدوبلوماسية – جرت الدول المتصهينة لشراء المرتزقة من كل حدب وصوب بعد ان قتلت الصادقين والعلماء في شعوبها – لادخال الفوضى في دول الشمال الأفريقي والساحل المتوسط ويرمون جراءمهم في الاعلام على الحكومات – ويتعاملون مع المعارضات فقط للاستفادة من امًوال وخيرات هذه الدول حسدا من انفسهم – كما اوضح الله في كتابه العظيم ” يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ” صدق الله العظيم
    لكن الله مخزيهم ويثبث اعمال الصادقين وسواعدها لردع كيدهم وكذبهم وشرهم – والله يملي لهم ويمدهم في طغيانهم – والله هو العزيز ذو الانتقام .

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