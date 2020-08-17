“ثقافة غدامس” تُسلّط الضوء على “إيجابيات الحجر”

أقيم بقاعة المركز الثقافي غدامس، الصالون الثقافي الأول بعنوان “إيجابيات الحجر في زمن كورونا”، حيث تمت دعوة الأديب القاص إبراهيم الإمام، ليستعرض روايته الأدبية الجديدة “عام بقلي”، والتي وقعت مشاهدها زمن الغارة الأمريكية الفرنسية سنة 1943 وما صاحبها من أمراض وأوبئة.

كما استعرض الإمام دور الأهالي في الاستفادة من معالجة الوباء والدروس الكبيرة التي أوردها القاص في روايته وإسقاطها مع الوضع الحالي في زمن وباء كورونا.

وحضر الأمسية نخبة من المثقفين والمهتمين بالمجال الأدبي والقصصي، كما أثرى الحضور الأمسية بمداخلاتهم وتجاربهم ومبادراتهم الشخصية الإيجابية طيلة فترة زمن الحجر.

وفي ختام الأمسية، قدّم عميد بلدية غدامس نيابة عن الحاضرين، “درع الثقافة” للراوي لجهوده النيرة والبناءة في إثراء المشهد الأدبي والثقافي محليا وعالميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية