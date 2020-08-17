المنتجع الوحيد في وادي الحياة يكافح للبقاء

بمحاذاة صحراء تويوة الذهبية، في وادي الحياة، يطل منتجع قمر الصحراء السياحي كقرية صغيرة يضم العديد من المباني ذات الطابع الصحراوي والمناظر الطبيعية التي جعلت منه مكاناً لجذب الزوار ومقصداً للجهات العامة لعقد الملتقيات والاجتماعات الكبرى، غير أن نشاطه انخفض بالتزامن مع تدني الوضع المعيشي وتفشي كورونا.

يضم المنتجع قاعات للاجتماعات وغرف للإقامة وفضاءات خضراء تزين المكان أينما وليت وجهك نحوه، واستقبل العديد من الزوار المحبين للسياحة من مدن الشمال في صحراء المنطقة الجنوبية، ذلك لما يتضمنه من معالم ومواقع طبيعية خلابة.

يكافح المنتجع الوحيد في وادي الحياة للبقاء أمام تحديات الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد وجعلته في عزلة عن زواره بعد تفشي جائحة كورونا التي وقفت جميعها حجر عثرة أمام عودة السياحة المحلية ونشاط منتجع قمر الصحراء كما كان في السنوات الماضية.

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