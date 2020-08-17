افتتاح مركز للعزل في اجخرة (صور)

افتتح المجلس التسييري اجخرة، الاثنين، مركز العزل الخاص بمرضى كورونا والذي سيقدم خدماته لكافة مناطق الواحات.

وجاء افتتاح المركز بعد أن قامت شركة فنترشال الألمانية، وإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بتجهيزه ودعمه ليكون مقراً متكاملا للعزل بسعة 20 سريرا، مقسمة للرجال والنساء كل قسم يضم 10 أسرة.

كما تم تجهيز وحدة التقصي والمتابعة من خلال غرفة مجهزة بمعدات، إضافة إلى تدريب عناصر لاستقبال المكالمات على مدار 24 ساعة، وتوزيع ملصقات على الأماكن العامة تحتوي على أرقام هواتف المركز وفريق الاستطلاع.

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