الرقيق: الوفاق المسؤول الأول عن تهجير ما بقي من أهالي مرزق

حمل حسن الرقيق، أحد أعيان وحكماء مدينة سبها،

حكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية بشكل كامل عن تهجير ما بقي من أهالي مدينة

مزرق.

وقال الرقيق في تصريح صحفي، أن كميّة السلاح

التي دخلت للمدينة دعمًا لطرف معين ولتصفية الحسابات، يدفع ضريبتها أهالي مرزق.

وأضاف الرقيق أنّ أهالي مرزق يعلم الجميع

أوضاعهم والعوَز الذي طالهم، وأنهم باتوا مهجرين في أكثر من منطقة.

