التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان التركي “يشار غولر” والوفد المرافق لهما

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد ، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين دون كشف مزيد من التفاصيل.

وشارك في اللقاء النائب الأول لمجلس الدولة محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري والمقرر سعيد كله ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش

والتقى أيضا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزيرا دفاع قطر وتركيا لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.