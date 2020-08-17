وقفة في بني وليد للمطالبة بمحاسبة وإقالة لجنة أزمة الوقود والغاز

نظم عدد من الشباب في بني وليد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية مطالبين المجلس البلدي بضرورة بمحاسبة وإقالة لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للبلدية.

وقال المشاركون في الوقفة إن المواطنين يعانون من نقص الوقود خاصة «النافتة»، في حين أن شحنات الوقود تصل باستمرار، مطالبين باستقالة لجنة الأزمة متهمين إياها بـ«الفساد».

ورفع المحتجون عدة لافتات كتب عليها بعض الشعارات منها «لا لبيع النافطة ولا لسرقة المواطن»، و«المجلس البلدي ولجنة الأزمة حاميها حرميها»، و«لجنة الأزمة هي الأزمة»، و«بني وليد فوق كل اعتبار».

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