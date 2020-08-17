وزير خارجية ألمانية يحذّر من “هدوء “مخادع” في ليبيا أثناء زيارة مفاجئة لطرابلس

أخبار ليبيا24

أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين زيارة مفاجئة إلى العاصمة طرابلس تزامنت مع وصول وزيري دفاع تركيا وقطر.

وحذّر ماس، من داخل مقر حكومة الوفاق، مما وصفه بـ “الهدوء المخادع” في ليبيا مع استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي مع نظيره بحكومة الوفاق، محمد سيالة، “نحن نرى هدوءً مخادعاً في ليبيا حاليا إذ يواصل الجانبان وحلفاؤهما الدوليون تسليح البلد على نطاق واسع ويتمسكان بشروط مسبقة لوقف إطلاق النار”.

وأضاف، “أن العملية التي بدأت في برلين لا تزال إطار العمل الملائم لحل الصراع”، مشيرًا إلى أنه يؤيد الدعوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت.

وكشف ماس، إلى أنه من المقرر أن يسافر إلى دولة الإمارات، وإنه يتوقع “إشارة إيجابية” من الدولة الخليجية بخصوص ليبيا.

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