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الحرب في ليبيا: وزير الخارجية الألماني يزور طرابلس ويحذر من "هدوء خادع"

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته العاصمة الليبية الإثنين من “هدوء خادع” يسود حاليا البلد الغارق في الفوضى، وذلك منذ توقف المعارك في محيط سرت. وتزامنا، زار طرابلس وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية. وفي السياق قال مراسل فرانس24 في تركيا إن “وزير الدفاع التركي التقى برئيس حكومة الوفاق وأيضا العسكريين الأتراك وقال لهم إنهم يؤدون مهمة لدعم حكومة الوفاق”. وأضاف حسين أسد “الوزير التركي قال إن التطورات كثيرة وأن تركيا لن تنحني وتواصل دعم الحكومة الشرعية.. مشيرا إلى دعم مالي تقدمه قطر لحكومة الوفاق”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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