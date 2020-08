دي مايو: لن نسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضينا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الإثنين،

إن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها، مؤكداً أنه لا مجال لبقاء

من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية.

جاء هذا عقب لقاءه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حيث أبدى دي

مايو استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب، وغيرها

من وسائل الدعم، مشدداً على الدعم السياسي والاقتصادي لتونس، وعزم بلاده على مساندة

جهود تونس للتنمية، من خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل، خصوصاً في المناطق

الداخلية.

بدوره، أكد سعيّد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال

الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية

والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة للقضاء على الهجرة

غير النظامية.

