أعلنت شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن السهل الغربي، اليوم

الاثنين، ضبط سبعة وعشرين مهاجرًا غير قانوني من جنسيات عربية مختلفة أثناء استعدادهم

للهجرة عبر البحر في رقدالين.

وأعلنت مديرية الأمن، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بالخصوص، بالتنسيق مع فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رقدالين.

