سياسيون وإعلاميون وقانونيون ونشطاء يدعمون المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»

أعلنت شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، دعمهم جهود الأمم المتحدة للقيام بمراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، مؤكدين ضرورة استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة.

ولفت النشطاء في بيان وقع عليه 168 من أعلام المجتمع الليبي، إلى إعلان الممثل الخاصة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه استجابة لطلبات بعض الأطراف المحلية، في 10يوليو 2018 في الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتيسير مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، كسبيل لتحقيق النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، وبناء عليه كلّف مجلس الأمن في قراره المرقم 2434، البعثة الأممية بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة والتي لاقت قبولاً من خلال محافظي المصرف المركزي المنقسم.

وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي

وأكد الموقعون علي البيان دعم جهود الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة، مؤكدين أن الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا يُعتبر من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح.

كما أكدوا أن مواجهة الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، ولا يجب أن تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية ضيقة، هدفها في النهاية إجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها، داعيا إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها بشكل عادل على كل الليبيين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ عليها لأجيال المستقبل.

نص البيان:

يُعتبر الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح، حيث أشارت كثير من التقارير الدولية والمحلية، منها ما صدر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقارير الأجهزة الرقابية المحلية مثل ديوان المحاسبة، إلى استشراء الفساد بمستوياته المختلفة في ليبيا، بدءًا من اختلاس المال العام، والتقصير في المحافظة عليه وصيانته، واستعماله في غير الأغراض المخصصة له، والتلاعب في منح القروض والتسهيلات المصرفية وفتح حسابات مصرفية بالمخالفة، ولعل من أهم أسباب الفساد التي طالت كل مؤسسات الدولة في ليبيا هي الوساطة والمحاباة، واستغلال الوظيفة والمناصب للمصالح الخاصة، والتحايل، والاحتكار، والمضاربة في النقد الأجنبي.

وفي خطوة هامة أعلنت الممثل الخاصة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، السيدة ستيفاني وليامز بأنه تم استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه في كلٍ من طرابلس والبيضاء، استجابة لطلبات بعض الأطراف المحلية، في 10يوليو 2018 في الرسالة الموجهة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، بتيسير مراجعة دولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي المنقسم في طرابلس والبيضاء، كسبيل لتحقيق النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. وبناء على ذلك كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل اجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة والتي لاقت قبولاً من خلال محافظي المصرف المركزي المنقسم في كلٍ من طرابلس والبيضاء. وعليه؛ نحن المواطنين الليبيين الموقِعين على هذا البيان، ندعم جهود الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات الضرورية للشروع في هذه المراجعة، ونطالب ونؤكد على يلي: –

1. إن ثروة النفط هي مصدر استراتيجي ملك لكل الليبيين، والمس بهذه الثروة واستغلالها في الصراع السياسي والعسكري، هو محاولة لحرمان الليبيين من حقهم من عائدات هذه الثروة. وعليه؛ فإن المراجعة المالية الدولية هي خطوة هامة جدا لمعرفة أوجه الإنفاق لعائدات النفط طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام آلية لمحاسبة المسؤولين عن إهدار هذه الثروة، والمتورطين في وقائع الفساد المالي، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لليبيين كافة، ولإعادة وإرساء آليات وطنية للمساءلة وللتصدي لكل أوجه الفساد.

2. على محافظي مصرف ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء، التعاون في دعم وتسهيل جهود بعثة الأمم المتحدة للقيام بمهمتها المتعلقة بعملية المراجعة المالية الدولية.

3. على رؤساء المؤسسات المعنية القضائية والرقابية ممثلة في السيد النائب العام بالوكالة، والسيد رئيس ديوان المحاسبة، وسلطات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية دعم عملية المراجعة المالية الدولية وفق ما يقتضيه دورها تلك من متابعة وتدقيق، وتسهيل مهمة البعثة في الالتزام بدورها لإنجاز مهمة المراجعة المالية الدولية والعمل على تشكيل محاكم نوعية متعلقة الفساد.

4. على الجهات المستهدفة بالمراجعة المالية الدولية توخى الشفافية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة على الانفاق الحكومي والتعاون مع وسائل الاعلام من أجل اطلاع الرأي العام عليها فالحصول على المعلومة حق أصيل لكل مواطن.

5. نطالب البعثة الأممية بضرورة بنشر نتائج المراجعة الدولية بكل شفافية، وبعيدا عن أي حسابات سياسية، والعمل على اخضاع المتورطين لعقوبات محلية ودولية، اذ لا قيمة للمراجعة إذا لم يكن هناك عقوبات للمتورطين المحتملين في قضايا اهدار لثروة الليبيين، وكذلك على الجهات القضائية الإعلان عن نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة في قضايا الفساد الإداري والمالي والعمل على معاقبة المتورطين فيها.

6. على وسائل الإعلام المختلفة الاضطلاع بدورها في سبيل توعية المواطنين، والتصدي لقضايا الفساد والكشف عنها ونشرها وذلك للمساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

7. على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والجهات المقترحة “الشركة” للبدء في المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيه في كلٍ من طرابلس والبيضاء تحديد المدة الزمنية لعملية المراجعة خلال فترة محددة، وألا تترك مفتوحة لضمان نجاح عملية المراجعة.

ختاماً، مواجهة الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، ولا يجب أن تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية ضيقة هدفها في النهاية اجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها. كذلك ندعو نحن المواطنين الليبيين الداعمين لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بعملية المراجعة المالية الدولية، الليبيين كافة، إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها بشكل عادل على كل الليبيين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ عليها لأجيال المستقبل.

حفظ الله ليبيا وشعبها،

صدر يوم 17 أغسطس 2020

الموقعون:

صحفي محمود شمام 1

عضو هيئة تدريس د أمال العبيدي 2

محامي د جمعة عتيقة 3

استاذ قانون دولي وعلاقات دولية د الشيباني بوهمود 4

محامي عبدالحفيظ غوقة 5

كاتب وشاعر ادريس الطيب 6

رجل أعمال حسني بي 7

وزير سابق معتوق محمد معتوق 8

عضو مجلس دولة بلقاسم اقزيط 9

عشو هيشة تدريس د جازية شعيتير 10

ناشط سياسي أحمد خليل الشركسي 11

ناشط سياسي مؤيد البوراوي 12

إاعلامية حنان المقوب 13

كاتب ومهتم بالشأن العام د صالح الحاراتي 14

كاتب صحقي بشير زعبية 15

مدون بدر الدين الورفلي 16

مهندس د خالد الغويل 17

خبير التخطيط الإستراتيجي رمضان السنوسي 18

مدونة خيرية حفالش 19

صحفية خديجة العمامي 20

رئيس الفريق الوطني المناظر للأمم المتحدة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية عبد الناصر الأخضر السويسي 21

ناشط مدنية أحلام بن طابون 22

عضو مجلس دولة سالم مادي 23

اعلامي مبروكة المسماري 24

مدون وناشط مدني أحمد التواتي 25

باحث ومحلل مختص في الشأن الليبي محمد الجارح 26

رئيس تحالف القوى الوطنية خالد المريمي 27

عضو مجلس دولة عبدالله جوان 28

ناشط مدنية محمد بن نصر موحا 29

صحفي محمد ونيس بوشقمة 30

مدون حمزة التريكي 31

عضو المؤتمر الوطني العام السابق أسماء عمارة سريبة 32

خبير اقتصادي عبدالمنصف محمود الشلوي 33

عضو مجلس دولة عائشة قليوان 34

عضو مجلس دولة حسن علي حبيب 35

ناشط مدنية خالد السكران 36

إعلامي اسماعيل القريتلي 37

سفيرة ليبيا السابق لدى الإتحاد الأوروبي د فريدة العلاقي 38

ناسط مدني سامي الشامس 39

رئيس تيار شباب الوسط مصباح الورفلي 40

عضو هيئة تدريس د أم العز الفارسي 41

اقتصادي ومصرفي ليبي د أحمد علي عتيقة 42

صحفية نهلة المهدي 43

عميد كلية الهندسة بن وليد سابقا عمران محمد بوستة 44

باحث قانوني فتحي محمد مشري 45

رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض 46

منظمة العشرة لتمكين المرأة ابتسام عبدالمولى 47

تيار شباب الوسط حكيم صالح جوان 48

مدون ومهتم بالشأن العام أسامة عبدالسلام اقليب 49

مثقف إبراهيم حميدان 50

ناشط مدني هشام الوندي 51

ناشط مدني عون بوسريرة 52

وطيل ديون المجلس بن وليد معمر حسين سعد بارود 53

إعلامي عماد سالم قدار 54

عضو التجمع الوطني الليبي اسعد محسن زهيو 55

عضو هيئة تدريس عبدالله عثمان 56

ناشط مدني أشرف القطعاني 57

كاتب صحفي عاطف الأطرش 58

عضو مجلس نواب فوزية محمد بوغالية 59

متحدث سابق بإسم رئيس المجلس الرئاسي محمد سليمان السلاك 60

مدون وناشط مدني محمد ادريس الباوندي 61

إقتصادي محمد الهادي بن مولاهم 62

مهندس علي محمد سالم الشيباني 63

عضو هيئة تدريس/منظمات الحقوقيات الليبيات خديجة البوعيشي 64

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد 65

مديرة الهلال الأحمر أوباري خديجة عنديدي 66

رئيس مجلس إدارة منظمة H2O محمد محمود حمودة 67

دبلوماسي فرج محمد الزروق 68

ناشط مدني يونس حمد عيسى 69

أكاديمي سياسي الحسن الصغير 70

مستشارة قانونية نادية محمد عمران 71

عضو البلدي بن وليد شرف الدين المهدي كنشيل 72

رئيس الهلال الأحمر اجدابيا منصور عاطي المغربي 73

ناشط حقوقي خالد بوزنين الساكت 74

إعلامي طه كريو 75

صحفي وناشط حقوقي أحمد كويري 76

ناشط مدني أحمد سالم البرياف 77

تيار شباب الوسط محمد السنوسي-الشاطئ 78

ناشط حقوقي عبدالقادر الفارسي العقوري 79

ناشط مدني علي عون 80

صحفي استقصائي نيفين الباح 81

ناشط مدني أحمد الفاضلي 82

رئيس حركة صوت الشعب محمد البوعة 83

ناشط مدني عبدالهادي عبدالله بكرة 84

كاتب صحفي الحسين عبدالكريم المسوري 85

رئيس منتدى المناضل بشير السعداوي فتح الله بشير السعداوي 86

رئيس المجلس المحلي بنغازي سابقا جمال بالنور 87

ناشط سياسي جمال الفلاح 88

خبير في الشأن الإقتصادي علي منصور الصلح 89

أكاديمي وكاتب د فوزي الحداد 90

ناشطة مدنية أسماء عبدالله ديكنة 91

مهتم بالشأن العالم يوسف هارون الشهيبي 92

ناشطة مدنية مروة هابيل 93

ناشط سياسي سالم بوشعراية العقوري 94

كاتب ومثقف أحمد التاجوري 95

كاتب ومثقف عبدالعظيم البشتي 96

ناشط مدني محمد عبدالقادر محاوش 97

ناشط مدنية علي سعيد نصر 98

كاتب صحفي ومدون فرج فركاش 99

عضو هيئة التدريس بجامعة بن وليد د عبدالسلام محمد الحاج 100

ناشط مدني عبدالسلام البراني 101

مستشارة قانونية سعاد محمد جبريل 102

كاتب وشاعر المكي أحمد المستجير 103

رئيس منظمة مبادرون/طرابلس محمد محمود اعبيد 104

رئيس الجمعية العمومية لشبكة الوسطاء المحليين مفتاح محمد كنشيل 105

أعيان بن وليد المبروك عبدالله غضيوي 106

رئيس إتحاد مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ليلى محمد سويسي 107

عضو البلدي بن وليد عبدالرحمن مصباح هميل 108

عضو هيئة تدريس بجامعة عمر المختار البيضاء د أريج خطاب 109

رئيس اللجنة الفرعية للإنتخابات بن وليد / أستاذ د عبدالحميد علي التليسي 110

إعلاميه / ناشطة مدنية حنين بوشوشة 111

ناشط حقوقي رمضان العمامي 112

أكاديمي/ عضو هيئة تدريس سامي يونس أحمد بشير 113

ناشط حقوقي عماد رقيعة 114

مستشار في مجال العدالة والحقوق سراج العزابي 115

ناشط مدني د ناجي أحمد المحروق 116

ناشط مدني سعد الدينالي 117

مدير مكتب المواصلات بن وليد عبدالسلام مسعود الصغير 118

ناشط أمازيغي فتحي يوسف سعيد 119

ناشط مدني علاء الدين اعتيقة 120

صحفية فوزية الصالحين الهوني 121

إعلامي محمد ابسيوان زينوبة 122

محامي خالد زيو 123

صحفي وكاتب محمد الصريط قرقر 124

ناشط حقوقي حسن كدنوا 125

رئيس مجلس إدارة منظمة بلادي طارق لملوم 126

كاتب وشعر خالد درويش 127

ناشط مدني عصام خليفة القبايلي 128

أخصائي نفسي رجب محمد بوجناح 129

عضو هيئة تدريس صالح السنوسي حمد 130

مدونة وناشطة مدنية عفاف رزيق 131

كاتب وإعلامي مستقل يونس شعبان الفنادي 132

كاتب صحفي د علي جماعة علي 133

كاتب ومهتم بالشأن العام البدري محمد الشريف 134

فنان تشكيلي علي عمار أحمد العباني 135

أستاذ جامعي ودبلوماسي سابق د سليمان محمد شقاف 136

مهتم بالشأن العالم فراج عمران سالم 137

ناشط مدني إبراهيم الجميل 138

مدير إدارة شؤون المجتمع المدني بوزارة الثقافة جمال محمد عدس 139

ناشط مدني فرج بوسنينة/ سبها 140

ناشط مدني / طبرق عبدالسلام خليل الجراري 141

ناشط مدني عبدالله الغرياني 142

إعلامي مفتاح سليمان مفتاح حسن 143

ناشط مدني جلال حسين 144

ناشط مدني محمد السنوسي / بنغازي 145

ناشط مدني سليمان البرغثي 146

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للصحافة جلال عثمان 147

اعلامي عماد سالم قدار 148

رئيس مجلس إدارة منظمة تامزاوا محمد إبراهيم الحموزي 149

اعلامي معتز قدر بوه 150

صحفية ريما الفلاني 151

صحفي محمد القرج 152

صحفي وكاتب فرج احميد 153

كاتب مستقل صاللح نقاب 154

مهندس / مهتم بالشأن العام فتحي مسعود المرابط 155

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالحميد حمزة 156

ناشط مدني أسامة معتوق الأشهب 157

رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا كمال حذيفة 158

ناشط مدني موسى علي محمد ونتيتي 159

ناشط مدني عبدالكريم الدويني 160

عضو لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراته إيهاب الهادي العويب 161

خبير إستشاري مستقل في مجال السياسات العامة أحمد المبروك صافار 162

ناشط مدني فراس بوسليم 163

ناشط سياسي مسعود طبيقة 164

ناشط مدني طه نجيب الحصادي 165

ناشط سياسي عبدالهادي شماطة 166

مدير تحرير جريدة ميادين فاطمة الغندور 167

سيدة أعمال ومهنمة بالشأن العام فاطمة عبدربة الورفلي 168

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