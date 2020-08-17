صحيفة أحوال التركية: بعد الفشل في الحرب ضد الأكراد حكومة إردوغان تغامر بإشعال حروب في ليبيا واليونان

نشرت صحيفة أحوال التركية تصريحات ل مراد قرايلان ع ضو الهيئة التنفيدية لمنظومة المجتمع الكوردستاني والقائد العام لقوات الدفاع الشعبي الكوردستاني الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني تحدث فيها عن فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الصعيد العسكري، وكذلك سعي إردوغان لإشعال نار الحروب والفتن في المنطقة في الفترة الأخيرة.

وقال مراد قرايلان إن الحكومة التركية فشلت في حربها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وتواصل الصراع خارج حدودها في ليبيا الغنية بالنفط ومع اليونان المجاورة.

وأضاف مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد الحفاظ على وجوده وتعزيزه من خلال الحروب.

وتابع قرايلان “النظام التركي لا يحقق النتيجة المرجوة بشن حرب ضدنا، لقد وسع هذه الخطة إلى ما وراء حدود البلاد”.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في صراع الدولة التركية مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ أربعة عقود. وتستهدف تركيا بانتظام حزب العمال الكردستاني في عمليات في شمال العراق وداخل الأراضي التركية.

وقال قرايلان “هاجمت القوات التركية سوريا والعراق وليبيا، ولعبت على ظهور الشعوب العربية، واتبعت سياسة الاضطهاد”.

وأضاف أن النظام التركي الآن “يستعد لإثارة صراع مع اليونان في شرق البحر المتوسط”.

وكثفت تركيا أنشطة التنقيب قبالة جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية وهي كيان تعترف به أنقرة فقط مما زاد التوترات في شرق البحر المتوسط ودفع دول المنطقة نحو المواجهة المفتوحة.

وقال كارايلان “تحاول الفاشية التركية أن تبقى واقفة عن طريق الحروب والقمع ، لكن هذا لم يعد يعمل”، موضحا “حرب العصابات الكردية من أجل الحرية أثبتت نفسها عشرات المرات وأثبتت أنه لا يمكن هزيمتها وستمهد الطريق للنصر”.

تم شن هجوم تركيا الأخير عبر الحدود على حزب العمال الكردستاني -عملية مخلب النمر- في يونيو في مناطق مختلفة من شمال العراق ردًا على زيادة الهجمات ضد القوات العسكرية التركية.