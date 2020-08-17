«الشاطر»: «حفتر» حرق الليبيين كما حرق «هتلر» اليهود

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن حرب طاحنة قريبة ستقع في مدينتي سرت والجفرة، مستبعدا تفاديها أو منعها بجعلهما منطقة منزوعة السلاح.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا أدري إن كان من الممكن تفادي نشوب حرب طاحنة في سرت والجفرة بجعلهما منطقة منزوعة السلاح”.

وتابع:” السلاح الذي يحشده الروس يبلغ مداه إلى أبعد من طرابلس غربا ما يعتبر أن نية الشر مبيتة لفرض مطالب يستحيل قبولها” على حد قوله.

وعلى صعيد آخر، ادعى الشاطر:” أن وزير الخارجية الألماني عليه أن يكف عن التسويق لـ”النازي حفتر”.

وزعم:” كما ارتكب هتلر محرقة “هيلاكوس”- في إشارة إلى محرقة الهولوكوست ضد اليهود الأوروبيين- فإن “حفتر” ارتكب مجازر جماعية في بنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس”.

واختتم:” عار على دولة اكتوت بالنازية أن تساند قاتل بلا رحمة من أجل السلطة” على حد زعمه.