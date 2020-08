اعتبر وزير

الخارجية الألماني “هايكو ماس” اليوم الاثنين، أن ما تشهده ليبيا خلال

الأيام الحالية.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المفوض

بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة إن”القوى الخارجية تواصل تسليح البلاد على

نطاق واسع“.

وأكد الوزير

الألماني، أن الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح البلد ويتشبثون بشروطهم

المسبقة لوقف إطلاق النار“، داعيا إلى إيجاد سبل للخروج من هذا الوضع البالغ

الخطورة.

وأعلن ماس تأييد

بلاده مقترحا أمميا لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول سرت، مشيرا إلى أنه ناقش هذا

الاقتراح مع رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج ووزير الداخلية المفوض

بالحكومة فتحي باشاغا.

The post ماس: نشهد حاليا هدوءا خادعا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24