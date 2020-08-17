ليبيا الان

باشاغا لوزير دفاع قطر وتركيا: الحرب ستعود رحاها في أي لحظة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال استقباله وزيري دفاع تركيا خلوصي آكار وقطر خالد العطية، مساء اليوم، بفندق كورنثيا بطرابلس، «ضرورة الحذر من الأخطار التي ما زالت محدقة بليبيا»، مضيفا أن «الحرب سوف تعود رحاها في أي لحظة».

وأشاد باشاغا، بالدور التركي والقطري ودعمهما لحكومة الوفاق في الحرب على طرابلس، مشددا على أن اللقاء يعبر عن أواصر الأخوة والترابط بين الأشقاء في تركيا وقطر، الأمر الذي انعكس على توطيد التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا وقطر في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

واستعرض باشاغا، خلال اللقاء آلية عمل وزارة الداخلية التي تهدف إلى بناء القدرات وإصلاح وتطوير منتسبي الوزارة.

المشري يبحث مع وزيري الدفاع التركي والقطري آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا

من جهته قال وزير الدفاع التركي، إن «ليبيا تعني الكثير نظرا لترابط العلاقات الثنائية منذ القدم وتناغم الحضارات مع بعضها منذ سنين ماضية»، مضيفا «تربطنا بليبيا علاقات قديمة وحضارات فائتة ولن نتخلى عن الليبيين في وقت احتاجوا فيه لردع العدوان على طرابلس.. لابد من استقرار ليبيا وأن ينعم الليبيون بخيرات بلدهم ومقدراتها».

وعبر آكار عن تطلع بلاده إلى توسيع العلاقات الأمنية والعسكرية مع ليبيا، بما يخدم «المصلحة المشتركة» البلدين الصديقين.

من جهته دعا أكد وزير الدفاع القطري، كافة الليبين إلى «رأب الصدع وتجاوز هذه المرحلة للوصول بليبيا لبر الأمان».

حضر اللقاء رؤساء مصالح وأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين الأمنين والعسكريين في تركيا وقطر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • باش آغا – عبارة عن عميل لفرنسا – ويلتقي بهم في تونس ومالطا –
    وهم جماعة التهريب للنفط والبشر – ووضعوه فقط لحماية الفساد –
    لا اعتقد ان الليبيين غافلين عن ما يحدث وخاصة الضباط الشرفاء المدافعين عن الامن في ليبيا والسواحل البحرية والبرية –
    وزياراته لمالطا وتونس وسرقة الأموال ودفاعه عن المطلوب دوليا صلاح بادي محرم مطلوب دوليا يرتع حرا طليقا دمر طاءرات مدنية بكلفة حوالي 200 مليون ومطار دولي انظر للصور – وعصابته في زوارة تخار المخدرات – ويقولولك وزير داخلية باش اغا …!!!!
    وجراءم ترهونة والمرتزقة الروس الذين كانوا قابعين في بني وليد بعد ان اعطوهم المال المطبوع في روسيا وهربوا للشرق – ويحاولون بني وليد إظهار انفسهم بأنهم حجم دولة وولاءهم لمصر والدبيبة وقداف الدم – ومحاربتهم للجنوب اللببي وقباءل الجنوب وابناءهم – واستهزاءهم بالمجاهدين الليبيين المدافعين عن الشرعية …..وعن مصالح البلاد والعاصمة طرابلس ….. خسءتمً والله

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  • هل سيقع قادة مليشيات مصراته في الآسر في معركة سرت هذا العام 2020 كوقوع مليشيات السويحلي في الآسر العام 1920 وهل سيتهور الحمقي من قادة مليشيات مصراته عملاء تركيا بمهاجمة سرت الأبيه كما تهور في الماضي عميل ايطاليا رمضان السويحلي حيث سعي بيده الي حدفه بمهاجمته بني وليد العصيه رغم انه كان تسليح مليشيات خائن ليبيا السويحلي التي دعمته بها ايطاليا أحدث وأفضل من تسليح جيش أبن ليبيا البار المجاهد عبدالنبي بالخير إلا وأنه كما هي العاده دائما علي الباغي تدور الدوائر فقد أندحرت قوي البغي والشر والعدوان علي تخوم بني وليد قوي البغي والعدوان المقصود بها مليشيات مصراته مليشيات الخيانه والغدر وألارهاب بقيادة قاطع الطريق رمضان السويحلي حيث وقع في الآسر رمضان بنفسه في بني وليد وتم ذبحه من الوذن الي الوذن ومات من مليشياته من مات وعاد من نجي منهم من الموت الي مصراته خاسرا مهزوما مدحورا والبعض منهم قد قايض بندقته مقاضيه (خذ هذه البندقه وهات شربة ماء لأن خائن ليبيا الموالي لايطاليا رمضان السويحلي الذي كان ناوي احتلال بني وليد خدمه كلفته بها لايطاليا لم يؤمن لعصاباته الارهابيه مصادر مياه الشرب حيث أخفق في السيطره علي أبار الماء فقد كانت السيطره علي ابار الماء لجيش ابن ليبيا البار المجاهد عبد النبي بالخير ومع هزيمه الارهاب المصراتي وتفكيك مليشيات بتاريخ 24/8/1920 ارتاحت ليبيا من غدر المصاريت وقطعهم لطرق القوافل فالذكري المئويه للهزيمه الماحقه التي لحقت بالمدينه ولطخت تاريخها علي الابواب فهل ستتهور مليشيات الارهاب المصراتيه وتهاجم سرت وهل ستلعب سرت عام 2020 دور بني وليد عام 1920 وهل تسعي سرت الي تفكيك مليشيات الارهاب المصراتيه فمليشيات مصراته عام 1920 كانت عميله لايطاليا وهاهي مليشيات مصراته عام 2020 عميله لتركيا فالعماله يبدو أنها في الدم تتوارث من الجدود للاحفاد وهذا الوضح تاريخيا

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  • المتغطى باردوغان عريان فكما حدث فى مصر والسودان حيث كان الاخوان اكثر سيطرة على كل السلطات التنفيذية والتشريعية ولكن ليس لهما حاضنة شعبية وعندما خرج شعبى وادى النيل اسقط حكم الاخوان وادخلهم السجون ولم ينفعهم لاردوغان ولا موزه كلهم اتزحلقوا ومصير اخوان تونس وليبيا هو السجون مهما فعلوا وفى هذه المرة سيدخل معهم ايضا اردوغان المزور الفاسد الذى زور صورة شهادة جامعية ليترشح للانتخابات الرئاسية دون وجه حق فهو ناقص علام معاه دبلوم فقط ولو كان راجل يستخرج شهادة اصلية من الجامعة من واقع السجلات مستحيل طبعا لانه سنة تخرجه فى صورة الشهادة المزورة تسبق انشاء الكلية بسنتين شغل مجانين !!

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  • الى صاحب التعليق رقم 1 كلامك متناقض مع بعضه اصلا وتخلط الحق بالباطل فباشاغا مجرم نعم ولكن ليس وحده معاه فاسد السراق ومعتيق وسيالة وصنع الله والكبير وطرابلس لا تجد من يحررها من الاحتلال التركى والنفايات الارهابية السورية والاخوان شر خلق ويدعم الاخوان باشاغا .
    اما الجيش الوطنى فانسحب من العاصمة ليس ضعفا فهو كان قادرا على البقاء فيها ولكن حتى لا تتخذ المليشيات الارهابية من اهالى طرابلس دروعا بشرية فوضع خط احمر سرت الجفرة لا يستطيع احد منهم الاقتراب منه والا هلك وهو يحمى ثروة النفط من اطماع اردوغان وبدون النفط لن يتحمل اعباء المستنقع الليبى الذى سيكون سببا فى سقوطه بتركيا حيث تنهار الليرة الحقيرة وراينا امرأة تركية تستعطف اردوغان مساعدتها لان زوجها مشلول وقالت له انها سمت احد ابنائها الثلاثة اردوغان ومع ذلك تركها وترك ابنها اردوغان جوعان لانه جبان وكلب حقير

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  • انت ممن يحرفون الكلم عن موضعه فالله عز وجل جعل الانسان خليفة فى الارض وهو يعرف انه سيفسد فيها ويسفك الدماء قال تعالى :-
    .وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)
    ولو حاسب الله الناس على ذنبوبهم ما ترك عليها من دابة ولكن ارادة الله ان يكون الاخيار والاشرار والله يحكم بينهم يوم القيامة عندما نرجع اليه ووقتها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله .
    اما فى الدنيا فبين الله للناس طريق الايمان والكفر وترك لهم حرية الاختيار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويوم القيامة من يعمل خيرا يره ومن يعمل شرا يره
    واتحداك تكون عارف معنى ولاتزر وازرة وزر اخرى . فهناك من يحملون اوزارا على اوزارهم قال تعالى :-
    لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25)
    فلا احد يحمل وزر الاخرين بمعنى اسقاطها عنهم ويتحملها نيابة عنهم ولكنه قد يحمل اوزار اضافية مثل اردوغان مثلا سيحمل اوزار كل الفتاوى الارهابية للغريانى ويتحمل دماء كل من تسبب فى قتلهم فى كل مكان مع القتلة ومع ابن موزه الذى مول الارهاب !!

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  • اما اذا كنت تريد ان تحتكم الى الله فالتزم بماورد فى القران الكريم والسنة المطهرة من قيم سامية من صدق وامانة وحب الخير والتسامح والرحمة وهى عكس صفات الاخوان الذين تدافع عنهم وهم يتنفسون الكذب ويفسدون فى الارض ويسفكون الدماء واعمل بقوله تعالى :-
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105) .

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