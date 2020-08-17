الصليب الأحمر: سنعمل على صيانة محطة صرف صحي ببنغازي

أخبار ليبيا24

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، إنها ستعمل مع السلطات المحلية على صيانة محطة صرف صحي في منطقة الصابري ببنغازي.

وأشارت اللجنة، على تويتر، إلى أن البنية التحتية في ليبيا في حالة سيئة وإصلاحها يتطلب جهدا متواصلا من السلطات والمجتمع الدولي.

وقالت اللجنة، “سنوات النزاع أنتجت هذا الدمار!.. البنية التحتية في ليبيا في حالة سيئة وإصلاحها يتطلب جهدا متواصلا من السلطات والمجتمع الدولي”.

وتابعت، “هذه محطة صرف صحي في منطقة الصابري ببنغازي، نعمل مع السلطات لإصلاح المحطة لكي يستفيد 60 ألف شخص”.

أتى ذلك، بينما أجرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، زيارة اليوم إلى بنغازي، حيث التقى خلال زيارته بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأرفقت اللجنة، صور لـ بيتر ماورير، أثناء تفقده لمحطة الصرف الصحي في منطقة الصابري.

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