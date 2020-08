قالن: دعوة نزع السلاح في سرت والجفرة مقبولة مبدئيا من تركيا

رد الناطق

باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على الدعوة الألمانية لنزع السلاح في سرت والجفرة،

بالقول إنها قد تكون مقبولة مبدئيا من تركيا، معتبرًا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة

في ليبيا هو حشد المجتمع الدولي.

وقال

قالن، إن تركيا لا تفضل أي حل عسكري في أي جزء من ليبيا، معرباً عن قلقه من تزايد القوات

العسكرية في سرت والجفرة، ومعارضة أنقرة أي خطة لتقسيم ليبيا، كما أكد أن فرنسا ليس

لديها دور للعبه في شرق المتوسط ولا تمتلك شواطئ هناك حتى تتدخل.

