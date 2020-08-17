انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا» جنوب شرقي آسيا

شهدت منطقة جنوب شرقي آسيا انتشار سلالة جديدة متحولة من فيروس كورونا المستجد، وقد أشارت الفلبين، التي تواجه أكبر تفشٍ للفيروس في المنطقة، أنها تسعى لمعرفة ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة أكثر عدوى من سابقتها.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد تم اكتشاف السلالة، التي انتشرت في وقت سابق في أجزاء أخرى من العالم وتسمى «D614G»، في 45 حالة بماليزيا بدأت من شخص عاد من الهند وانتهك الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً. وقد حكم على ذلك الرجل بالسجن خمسة أشهر وغرامة لخرق الحجر.

واكتشفت الفلبين السلالة بين عينات عشوائية تم سحبها من بعض مرضى «كورونا» في أحد أكبر مدنها.

وقالت ماريا روزاريو فيرغير، وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، في إفادة صحافية اليوم (الاثنين): «يقال إن هذه السلالة الجديدة لديها احتمالية أكبر للانتقال أو العدوى، لكن ما زلنا لا نملك أدلة قوية كافية لنقول إن ذلك سيحدث».

ومن جهته، حث مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله المواطنين على ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي هذه السلالة الجديدة.

وكتب نور في منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يجب أن يكون الناس حذرين وأن يتخذوا احتياطات أكبر لأن هذه السلالة قد تم اكتشافها الآن في ماليزيا»، مضيفاً أن «هذه السلالة يمكن أن تكون أكثر عدوى من سابقتها بمقدار 10 مرات» دون الاستشهاد بأي دراسة تشير إلى ذلك.

وتابع نور: «هناك حاجة ماسة لتعاون الناس حتى نتمكن معاً من التصدي للعدوى»، معبراً عن مخاوفه من أن انتشار هذه السلالة قد يعني أن اللقاحات التي يتم تطويرها حالياً قد تكون غير فعالة.

وقال بنجأمين كولينغ، رئيس قسم علم الأوبئة بجامعة هونغ كونغ إنه لا يوجد دليل من علم الأوبئة على أن السلالة الجديدة أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وانتشرت هذه السلالة في العديد من البلدان الأخرى من بينها الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وقد قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أن السلالة تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 770 ألف شخص في العالم منذ ظهر في الصين نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وأصاب أكثر من 21 مليون حالة.

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