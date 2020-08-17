الدرسي: الوفاق مرتهنة لتركيا وقطر

رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن زيارة وزير الدفاع التركي ونظيره القطري إلى طرابلس اليوم تثبت “تبعية وارتهان” حكومة الوفاق إلى الخارج وخاصة لهاتين الدولتين.

وقال الدرسي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هذه الزيارة لا تعدو كونها إشارة للعالم أن لهاتين الدولتين (تركيا وقطر) نفوذا في ليبيا، خاصة بعد الاهتمام الكبير من الإدارة الأمريكية بالملف الليبي ودخولها على خط الأزمة بقوة ماحجم من دور هاتين الدولتين وأصبحا مثل الكومبارس في المشهد الليبي”، بحسب قوله.