ليبيا الان

الدرسي: الوفاق مرتهنة لتركيا وقطر

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن زيارة وزير الدفاع التركي ونظيره القطري إلى طرابلس اليوم تثبت “تبعية وارتهان” حكومة الوفاق إلى الخارج وخاصة لهاتين الدولتين.

وقال الدرسي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هذه الزيارة لا تعدو كونها إشارة للعالم أن لهاتين الدولتين (تركيا وقطر) نفوذا في ليبيا، خاصة بعد الاهتمام الكبير من الإدارة الأمريكية بالملف الليبي ودخولها على خط الأزمة بقوة ماحجم من دور هاتين الدولتين وأصبحا مثل الكومبارس في المشهد الليبي”، بحسب قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول العمل الاصلاحي والوطنية لا تشترى بالتصويت والاموال - بل بالعهد والامانة والاخلاص لله والوطن .:

    ليس دفاعا عن الوفاق فقط الواقع يطرح نفسه أنتم النواب والبرلمان وكلام فاضي عبارة عّن شيء مرفوض نهاءيا ومنتهي في ليبيا –
    وجسم غير مقبول فقط وجود مجلس مثل هذا عبارة عن شيء مثل السرطان يحتاج للاستئضال – يعرقل حركة نمو الجسم بشكل طبيعي والمشكلة هذا السرطان انه تغذيه دول اخرى مثل مصر والسعودية ومعارضات سورية أردنية ويهود – والإمارات والسودان – ويحاولون جعل هذا السرطان ينمو بشكل كبير ليسمم باقي الجسم الليبي والمناطق الليبية –
    فلهذا يحتاج لعملية استءصال ومحاسبة ونزع الصلاحيات – ووضع الاسلام الحقيقي والشريعة التي انزلها الله وكتاب الله – والاعراف الليبية –
    وتكوين ادارات وزارية او أمانات تعمل في القطاعات بشكل مباشر – وفعلي – دون اللجوء لوسيط سرطاني – حتى يتم العمل بشكل صحيح ودون اي تعقيدات لاجل المواطن الليبي الذي يستحق ان يعيش بتعليم ومنهج صحيح – وبرعاية صحية بالشكل الصحيح – وبالعمل في مؤسسات بلاده بالشكل الصحيح – وحماية موارد بلاده بالشكل المطلوب – وان ينطر المثقف الليبي والموظف والطالب الليبي لمستقبل بلاده بشكل واضح – ولا بخرج عن الاعراف وان يعمل لذاك ويرى فيه أمل واضح ومستقبل واعد ونظيف من اي خلط او تهميش للثقافة الليبية والاعتزاز بما لديه –
    اي شيء اخر عبارة عن مرض سرطاني يجب استئصاله فوزا وتقديمه للمحاسبة الشرعية والقانونية او طرده من تراب الوطن . سواء تزوير شهادات او تزوير املاك وعقارات او تزوير اسماء وألقاب – او سرقات للبنوك – او اختلاسات لمؤسسات عامة – او املاك خاصة باموال الدولة – او قضاءية جناءية بأسماء مستعارة – او الاتجار بوثائق الدولة او جنسيات اخرى محسوبة على الشعب الليبي او تلاعب بالسجلات المدنية . او تمويل نوادي باموال الدولة – او شراء الخيول بأموال الشركات العامة -او انشاء محلات باموال الدولة – او غيره من الجنايات التي لا بتعاون معها القانون الذي يحمي المصالح الوطنية للبلاد الليبية .

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