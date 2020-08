أعلنت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن تركيا وقطر عقدتا اتفاقا مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لتحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تابعة لتركيا في البحر المتوسط .

The post عاجل// أنباء عن اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة تابعة لأنقرة بالمتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24