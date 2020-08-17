الهيئة العامة للكهرباء: ازدياد العجز وطرح الأحمال لنقص الوقود من المصدر

أخبار ليبيا24

ذكرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، أن سبب ازدياد العجز وساعات طرح الأحمال الخارجة بشبكة الكهرباء نقص إمدادات الوقود من المصدر.

وأضافت الهيئة أن العاملين في الشركة العامة للكهرباء مرابطين في كل مكان من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة رغم الصعوبات والمشاكل.

وأوضحت الهيئة العامة للكهرباء أن مهندسي إدارة التحكم يبذلون جهودًا مضنية من أجل الحفاظ على الوضع الحالي للشبكة، مشيرة إلى أن المطروح حالياً بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية في حدود 500 ميغاوات.

وأفادت الهيئة أن حصة بنغازي وضواحيها منها 300 ميغاوات وأجدابيا، البريقة، الواحات 75 ميغاوات وحصة مناطق الجبل الأخضر 125 ميغاوات، لافتة إلى أن ساعات طرح الأحمال من 6 إلى 8 ساعات.

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