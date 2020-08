أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين بأن قوات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق

غير المعتمدة تتمركز حاليا في أودية بني وليد استعدادا لشن الهجوم على الجفرة.

