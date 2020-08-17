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الدرسي: زيارة آكار والعطية لطرابلس إثبات لتبعية الوفاق لتركيا وقطر

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

علق
عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره
القطري خالد العطية إلى طرابلس اليوم، معتبراً أنها تثبت تبعية وارتهان حكومة الوفاق
غير المعتمدة إلى الخارج وخاصة لهاتين الدولتين.

وقال
الدرسي، إن هذه الزيارة لا تعدو كونها إشارة للعالم أن لتركيا وقطر نفوذا في ليبيا،
خاصة بعد الاهتمام الكبير من الإدارة الأمريكية بالملف الليبي ودخولها على خط الأزمة
بقوة، ما حجّم من دور هاتين الدولتين وأصبحتا مثل الكومبارس في المشهد الليبي، وفق
تعبيره.

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  • الامارات بعد تسع سنوات من ذبح لمحمد صلى الله عليه تتوج بالعلاقات اليهودية
    يحق ليهود الامارات الفرح بالانتصار على محمد صلى الله عليه وسلم ويحق لباقي اليهود المسيطرين على الدول العربية الاعلان عن انتصاراتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل البحرين وقطروالكويت وليبيا ولبنان واليمن والسودان والجزائر والعراق وسوريا ليحق لهم الالتحاق بباقي الدول اليهودية الاخرى مثل تركيا ومصر والاردن وقطر والامارات والسعودية والمغرب ومريتانيا وايران وعمان الذين سبقوهم للقوادة الى اسرائيل .
    من قتل الحسن والحسين لم يحكم الدول العربية والاسلامية إلا اليهود أوحفاد اليهود أو فروخ الحرام كلاب اليهود وقوادة اليهود … أمام الشعوب العربية خياران لا ثالث لهم وهو :
    الخيار الاول : أم الموت بسكاكين داعش والحرب النفسية والمعيشة الضنكا الماسونية الاخوان وفتاوي صهيونية السلفية والتكفرية القاعدية والمقاتلية أو الموت بسكاكينهم وفتاويهم والازمات والحروب والذبح والسلخ والجوع والفقر والسجن والتشريد والتهجير والطرد والافلاس والتدمير بمباركة سلفية داعشية يهودية.
    الخيار الثاني : التطبيع مع اسرائيل واليهود والخضوع والخنوع والركوع والسجود والتقرب إليهم بالقرابين العربية مقابل الرضا عنهم للعيس بسلام.
    جميع الدول العربية يحكم فيها اليهود أوبناء اليهود أو حفاد اليهود أو كلاب اليهود أوفروخ اليهود أو عبيد اليهود أو عاهرات اليهود أو زوامل اليهود أو خنازير اليهود فأي شخص يعتقد بأنه في بلده فهو واهم فهو يعيش وسط اليهود … هل تعتقد بأن الفلسطنين ليسوا يهود هم أكبر يهود ويعملون لمصلحة اليهود … فأنت وسط الشرق الاوسط اليهودي الكبير… فأنت محاصر من جميع الاتجاهات من قبل يهود مسلمين الشرق الاوسط قبل يهود الغرب والشرق.

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