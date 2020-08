علق

عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره

القطري خالد العطية إلى طرابلس اليوم، معتبراً أنها تثبت تبعية وارتهان حكومة الوفاق

غير المعتمدة إلى الخارج وخاصة لهاتين الدولتين.

وقال

الدرسي، إن هذه الزيارة لا تعدو كونها إشارة للعالم أن لتركيا وقطر نفوذا في ليبيا،

خاصة بعد الاهتمام الكبير من الإدارة الأمريكية بالملف الليبي ودخولها على خط الأزمة

بقوة، ما حجّم من دور هاتين الدولتين وأصبحتا مثل الكومبارس في المشهد الليبي، وفق

تعبيره.

The post الدرسي: زيارة آكار والعطية لطرابلس إثبات لتبعية الوفاق لتركيا وقطر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24