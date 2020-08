قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم

قالن، إن “تركيا لا تسعى إلى مواجهة أي دولة عسكريا في الأراضي الليبية”.

وأوضح قالن، أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع

مصر.

وصرح

قالن، أن الدعوة لنزع السلاح في سرت والجفرة قد تكون مقبولة مبدئيا من قبل بلاده،

مضيفا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو حشد المجتمع الدولي.

The post تركيا: لا نريد أي مواجهة عسكرية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24