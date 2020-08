عقد رئيس لجنة الإدارة

بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، لمناقشة أوضاع

البلديات القريبة من حقل النافورة، والمشاكل التي تعاني منها، إضافة إلى التعاون مع

الشركة للإسهام في تلبية بعض الاحتياجات للمنطقة، خاصة في مجال الصحة.

وضم

الاجتماع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، والنائب عن بلديتي

جالو واجخرة حمد ماقيق، وعميد بلدية جالو محمد اشكينة، ومدير عام مستشفى جالو المركزي

اجويلي السنوسي.

The post شركة الخليج والوطنية للنفط تناقشان أوضاع البلديات القريبة من حقل النافورة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24