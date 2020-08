مصراتة تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة

لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين، أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام

بأخذ 383 مسحة أنفية بلعومية للكشف عن فيروس كورونا.

وأفادت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد

القومي للأورام رقم 1 لم يسجل دخول أي حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي

عدد الحالات داخل مركز العزل “1” هو 5 حالات.

وأوضحت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد

القومي للأورام رقم 2 أعلن تسجيل دخول 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي

الإصابات داخل مركز العزل “2” 20 حالة.

ونقلت اللجنة عن مركز العزل والإيواء التابع

لمركز مصراتة الطبي أنه سجل حالتين جديدتين، لقيت إحداهما حتفها ظهر اليوم، مضيفا

أن إجمالي عدد الحالات داخل المركز 12 حالة.

