قرايلان: تركيا نقلت الحرب إلى ليبيا بعد فشلها في كردستان

قال

عضو الهيئة التنفيدية لمنظومة المجتمع الكردستاني، مراد قرايلان، إن حكومة الرئيس التركي

رجب طيب إردوغان فشلت على الصعيد العسكري، نظراً لسعي إردوغان لإشعال نار الحروب والفتن

في المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأكد

قرايلان إن الحكومة التركية فشلت في حربها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وتواصل

الصراع خارج حدودها في ليبيا الغنية بالنفط ومع اليونان المجاورة، موضحاً أن

القوات التركية هاجمت سوريا والعراق وليبيا، ولعبت على ظهور الشعوب العربية، واتبعت

سياسة الاضطهاد.

وقال

قرايلان، إن النظام التركي لا يحقق النتيجة المرجوة بشن حرب ضد الكردستان، لذا فقد

وسع هذه الخطة إلى ما وراء حدود البلاد، لافتاً إلى

أن أردوغان يريد الحفاظ على وجوده وتعزيزه من خلال الحروب ويستعد الآن لإثارة صراع

مع اليونان في شرق البحر المتوسط.

