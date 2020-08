أنباء عن توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة تابعة لأنقرة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق

لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط.

وينص الاتفاق على إنشاء

مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب

لمقاتلي الوفاق.

وكان الجيش أكد سابقا أن تركيا ما زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات

العسكرية إلى ليبيا ، لافتاً إلى أنها بدأت بتحويل مصراتة إلى قاعدة لإدارة

عملياتها وللانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، واتخذت منشآت حيوية في المدينة

لتمركز الميليشيات المسلحة.

و أعلنت حكومة

الوفاق غير المعتمدة المدعومة من أنقرة، الاثنين، عن اتفاق ثلاثي من أجل زيادة

الدعم العسكري لطرابلس.

