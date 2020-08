المرّي يعود إلى طرابلس لاستكمال مهمته ضمن الوفد القطري الذي التقى الوفاق

ظهر ضابط القوات

الخاصة القطرية المثير للجدل والشبهات ”

حمد المري ” مجددًا في العاصمة طرابلس.

ولم يتم إعلان

اسم المري ضمن الوفود إلا أن صورا أظهرت وجوده ضمن وفد وزير الدفاع القطري الى

طرابلس خالد العطية حيث بدا مرتديًا الزي العسكري وهو يغطي نصف وجهه بالقبعة

العسكرية محاولًا إخفاء ملامحه .

وقد ظهر المري

في هذه الصور خلال إجتماع لوزيري الدفاع القطري والتركي مع رئيس ما يسمى بمجلس

الدولة خالد المشري في فندق المهاري

يرافقه وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش.

ويرى مراقبون أن عودة المري لطرابلس تهدف

لاستكمال مهمة تخريب ليبيا التي بدأت عام 2011 لكن هذه المرة عبر تحالف قطري تركي

يحاول تقسيم ثروات البلاد وإمكاناتها بعد الدمار الذي لحق بها منذ عام 2011.

وكان المري هو الضابط القطري المسؤول عن القوات

الخاصة القطرية المشتركة وعن التسليح والعمليات الخاصة في ليبيا سنة 2011 كما أنه

كان مرتبطًا وبشكل وثيق مع أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج الذي

أدخله الأول إلى معسكر باب العزيزية في 20 أغسطس 2011 بمثل هذه الأيام من ذلك

العام كما هو ظاهر في هذا المقطع , وقد

تمت ترقيته لاحقًا نظير ماقام به من أعمال .

كما ظهر المري

في مثل هذه الأيام من تلك السنة وهو يدخل بسلاحه إلى مقر السفارة القطرية في

طرابلس ويعيد فتحه رفقة ضباط آخرين من القوات القطرية يضاف إلى كل ذلك تعليقه

العلم القطري على نصب الغارة الأمريكية 1986 الموجود في مقر القيادة بباب العزيزية

، في لقطات مهينة واستفزازية عالقة في الإذهان حتى اليوم .

المري متهم

أيضًا في تونس بفتح حسابات بنكية مشبوهة للقيام بعمليات تخريبية وشراء ذمم ومنذ

سنة 2017 بات على لوائح الممنوعين من الدخول إلى الأراضي التونسية وفقًا لما أكده

تحقيق برلماني تونسي ، فيما تصفه المعارضة القطرية بأنه ” سفاح ” القوات الخاصة

وذراع الديوان الأميري للعمليات السرية بما فيها التمويل في مختلف المناطق منها

سوريا من خلال تعامله ودعمه جبهة النصرة التي أقرت قطر بدعمها .

